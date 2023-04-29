Глава Следкома взял под контроль проверку по факту загрязнения райцентра под Воронежем опасными отходами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на коллективное обращение жителей Острогожска, которое они разместили в соцсетях. Люди просят руководство Следкома вмешаться в ситуацию с загрязнением опасными и химическими отходами, которые вывозят с одного из заводов и незаконно сливают на территории города.

- Следственными органами СУ СК России по Воронежской области по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.