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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 12:39

Глава Следкома взял под контроль проверку по факту загрязнения райцентра под Воронежем опасными отходами

Жители Острогожска обратились в следственный комитет через соцсети
Ярослав ИВАНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на коллективное обращение жителей Острогожска, которое они разместили в соцсетях. Люди просят руководство Следкома вмешаться в ситуацию с загрязнением опасными и химическими отходами, которые вывозят с одного из заводов и незаконно сливают на территории города.

- Следственными органами СУ СК России по Воронежской области по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.