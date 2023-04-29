Скульптуру «Сапоги Петра I» установят на воронежском проспекте Революции

Такая скульптура появится на проспекте Революции, фото мэрии Воронежа

Четыре арт-объекта, посвященных Петру I, установят в историческом центре Воронежа, чтобы повысить туристическую привлекательность столицы Черноземья и увековечить память императора, сделавшего город колыбелью российского флота.

Какими будут скульптуры, решили 28 апреля в Доме архитектора, где подвели итоги открытого конкурса композиций. В нем участвовала 31 работа от 10 скульпторов из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Победители в каждой номинации получат премию 70 тысяч рублей.

Самым юным участником конкурса стал 16-летний воронежец Федор Зипалов. Его работа заняла 3 место в номинации «Сапоги Петра I» - он показывал ботфорты сидящего за столом императора. Победил же в этой номинации скульптор из Москвы Владислав Мишов. Его композиция появится напротив дома №41 на проспекте Революции. Еще одна работа этого автора стала лучшей в номинации «Подпись Петра I» - арт-объект поставят на Есенинской аллее.

фото мэрии Воронежа

Композицию «Деньги взяты» (бородовой знак, на обороте которого была изображена борода и надпись об уплате, вручали после оплаты пошлин, которые Петр I установил с 1705 года) московского скульптора Георгия Молчановского установят напротив дома №21 на проспекте Революции.

фото мэрии Воронежа

А арт-объект «Устав морской» воронежского скульптора Виталия Локоткова (создателя мемориальной доски артисту Валерию Потанину, бюстов создателя винтовки-трехлинейки Сергея Мосина и капитан-командора Витуса Беринга) появится в сквере имени Бунина рядом с Никитинской библиотекой.