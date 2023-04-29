Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 апреля 2023 11:30

Под Воронежем пьяная женщина пнула ногой и обматерила полицейских

Теперь ей грозит штраф и срок до пяти лет
Ярослав ИВАНОВ

В Нововоронеже будут судить 38-летнюю женщину за оскорбление полицейских и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении.

Инцидент произошел в Нововоронеже в конце июня 2022. Ночью на ул. Победы пьяная дама обматериала инспектора ПДН и инспектора по исполнению административного законодательства. А когда правоохранители пытались посадить ее в служебный автомобиль, чтобы отвезти в отдел полиции, ударила одного из инспекторов ногой в в грудь.

Фигурантке грозит штраф и срок до пяти лет, сообщили в Нововоронежском горсуде.