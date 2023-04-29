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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 10:30

В Воронеже боцовская собака убежала от пьяного хозяина и покусала пятерых прохожих

Инцидент произошел ночью с 28 на 29 апреля
Ярослав ИВАНОВ

В ночь с 28 на 29 апреля пятеро воронежцев обратились в отдел полиции с заявлениями об укусах собаки. Все случаи произошли на улице Студенческой.

Как выяснилось, мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, вышел выгуливать собаку бойцовской породы. Но не справился с животным, собака убежала.

- Для того, чтоб поймать животное, были срочно вызваны представители подрядной организации по отлову. Они оперативно поймали собаку, которая сейчас находится на содержании в приюте, - сообщили в управлении экологии Воронежа.