Под Воронежем автомобилистка на ВАЗ-211440 вылетела в кювет

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 апреля в Павловском районе пострадала автомобилистка.

Около 15.27 в селе Березово, по предварительным данным полиции, 42-летняя женщина за рулем ВАЗ-211440, не справилась с управлением своего транспортного средства, выехала на обочину, где машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП женщина попала в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о ДТП в Верхнемамонском районе, где пострадали двое парней на ГАЗ, который врезался в полуприцеп-цистерну автопоезда «Даф».