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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 8:34

Под Воронежем автомобилистка на ВАЗ-211440 вылетела в кювет

Женщина выжила, но попала в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 апреля в Павловском районе пострадала автомобилистка.

Около 15.27 в селе Березово, по предварительным данным полиции, 42-летняя женщина за рулем ВАЗ-211440, не справилась с управлением своего транспортного средства, выехала на обочину, где машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП женщина попала в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о ДТП в Верхнемамонском районе, где пострадали двое парней на ГАЗ, который врезался в полуприцеп-цистерну автопоезда «Даф».