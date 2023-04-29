Под Воронежем «ГАЗ» влетел в фуру «ДАФ»: двое в больнице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области за 28 апреля зарегистрировали 116 ДТП, в них пострадали восемь человек. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии, которая случилась около 23.40 в Верхнемамонском районе.

На 715-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон», по предварительным данным полиции, 29-летний водитель автомашины «ГАЗ», следовавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в полуприцеп-цистерну автопоезда «Даф».

Водитель «ГАЗ» и его 28-летний пассажир попали в больницу с травмами.