В Воронеже отменили гастрольный кукольный спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже перенесли концерт квартета известного гитариста Евгения Побожего, который должен был пройти сегодня, 29 апреля, в ДК железнодорожников. Выступление музыкантов пройдет 30 сентября 2023-го - место и время проведения прежние.

Показы спектакля «Гоголь.Триптих», запланированные на 4 и 5 мая в театре куко, отменили в связи с болезнью артиста, сообщили в театре.

Концерт «Этносфера-новое дыхание традиций» в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп», который был запланирован 11 мая в Воронежском концертном зале, переносится на 27 июня 2023-го, место и время проведения прежние.