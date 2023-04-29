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НовостиЗвезды29 апреля 2023 6:27

В Воронеже отменили гастрольный кукольный спектакль

И перенесли два концерта
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже перенесли концерт квартета известного гитариста Евгения Побожего, который должен был пройти сегодня, 29 апреля, в ДК железнодорожников. Выступление музыкантов пройдет 30 сентября 2023-го - место и время проведения прежние.

Показы спектакля «Гоголь.Триптих», запланированные на 4 и 5 мая в театре куко, отменили в связи с болезнью артиста, сообщили в театре.

Концерт «Этносфера-новое дыхание традиций» в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп», который был запланирован 11 мая в Воронежском концертном зале, переносится на 27 июня 2023-го, место и время проведения прежние.