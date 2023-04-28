В Воронеже прошел фольклорный праздник для детсадовцев

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В пятницу, 28 апреля в детском саду № 103 состоялся фольклорный праздник «Ах, песня русская, родная!». В гости к детям пришли «серебряные» волонтёры из ансамбля «Советские девчата».

Артисты-добровольцы, представляющие Управление социальной защиты населения Советского района, подготовили для воспитанников интересную программу, в которой звучали народные песни.

На удивление гостей, ребята оказались «подкованы» в народном творчестве и с удовольствием продемонстрировали для гостей немало ответных музыкальных и танцевальных номеров. После творческой части общение продолжилось за чашкой чая и вкусным пирогом.

Воспитательное значение народной песни велико. Использование русских народных песен знакомит детей с обычаями и традициями, с прошлым нашей страны, расширяет кругозор, обогащает духовный мир ребёнка.

Именно через русскую народную песню маленький человек получает первые представления о культуре русского народа.