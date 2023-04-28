Воронежские аграрии посеяли яровых культур почти на 22% от плана

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в самом разгаре посевная кампания. Аграрии уже посеяли более 424,9 тысяч га, что составляет 21,8% от плана. В том числе - 337,1 тысяч га ранних зерновых и зернобобовых яровых культур. На 80,4 тысяч га посеяли яровую пшеницу, на 219,3 тысяч га – ячмень, на 16,2 тысяч га – овес и на 18,9 тысяч га - горох.

Параллельно идет первая подкормка озимых зерновых культур. Удобрения вносят ежесуточно на площади в 20 тысяч га. Таким образом уже удобрили более 91% посевных площадей озимых.

К сезону весенних полевых работ заготовили 310 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет98% к плану.

- Хозяйства области обеспечены семенами под урожай 2023 года в полном объеме. Проблем с техникой и запасами ГСМ нет, поставки осуществляются в штатном режиме, - сообщили в правительстве области.