В Воронеже погиб ручной черный коршун, ставший героем телепередачи и публикаций

Фото Центра ""Наша природа" Фото: Предоставлено

Зоологи из воронежского Центра охраны животных «Наша природа» сообщили печальную весть – погиб любимец многих воронежцев, герой телепередач чёрный коршун, или просто — Коршик.

- За два года наши сотрудники, волонтёры и даже гости стационара полюбили пернатого подопечного. Коршик обожал внимание людей — то с интересом наблюдал за ними, то пел, то активно просил поиграть или дать вкусняшку, - рассказали сотрудники Центра.

Коршик попал в Центр с рахитом, проблемами опорно-двигательного аппарата, нарушенным пищеварением и слабым иммунитетом. И всё потому, что кто-то подобрал его птенцом и неправильно выкормил. А затем оставил в камышах у речки, где его нашли прохожие и передали зоологам.

Волонтеры сотворили чудо, в буквальном смысле поставили пациента на ноги. Он стал любимцем как сотрудников Центра, так и многочисленных гостей. Про птицу даже сняли передачу, его историю также рассказывала и «Комсомолка».

- Но полностью исправить проблемы Коршика было нельзя, - рассказали зоологи. - В последнее время самочувствие подопечного ухудшилось — он стал терять аппетит, его крылья стёсывались и не заживали. Затем Коршик перестал ходить. После очередного обследования у ветеринара пришлось принять непростое решение — и усыпить нашего любимца.

Зоологи выразили надежду, что история Коршика станет примером — почему нельзя забирать из природы птенцов и зверят по своей прихоти и кормить их, чем попало.