В Воронеже открывается сезон фонтанов

Фонтан на площади Победы будет работать с 10.30 до 22.00 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С 29 апреля в Воронеже начинают работу городские фонтаны: на Советской площади и площади Победы, в Петровском сквере, а также парке «Орленок». Как и в прошлом году, по понедельникам на оборудовании будут проводиться профилактические работы. Исключением станут праздничные понедельники – 1 и 8 мая. Во все остальные дни фонтаны будут работать по графику:

- На Советской площади - с 10.30 до 22.00. Музыкальное шоу начинается в 18.30, технические перерывы – с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30.

- Фонтан в парке «Орлёнок» - c 10.00 до 23.00.

- На площади Победы - с 10.30 до 22.00.

- В Петровском сквере - с 9.00 до 21.00

А вот открытие фонтана в Воронежском центральном парке по техническим причинам пока откладывается.

Как сообщили в РВК-Воронеж, фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции начнут работать 1 мая. Планируется, что в этот же день заработает и обновленный фонтан у театра кукол.