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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:32

Треть опрошенных воронежцев не рада длинным майским выходным

Такие результаты озвучило издание De Facto
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежское издание De Facto привело неожиданные результаты собственного опроса, проведенного накануне Первомая.

Оказывается, далеко не всем воронежцам по душе длинные майские «каникулы». Согласно опросу, проведенному изданием в telegram-канале и на сайте, 30% читателей DF не хотели бы длинных майских праздников. В тоже время 41% респондентов, наоборт, мечтает о более длительных выходных - с 1-го по 9-е число.

16% опрошенных ответили, что им все равно, так как выходные дни никак не сказываются на их компаниях. А еще 14% читателей выбрали вариант «У меня каждый день праздник».