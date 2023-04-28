Треть опрошенных воронежцев не рада длинным майским выходным

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежское издание De Facto привело неожиданные результаты собственного опроса, проведенного накануне Первомая.

Оказывается, далеко не всем воронежцам по душе длинные майские «каникулы». Согласно опросу, проведенному изданием в telegram-канале и на сайте, 30% читателей DF не хотели бы длинных майских праздников. В тоже время 41% респондентов, наоборт, мечтает о более длительных выходных - с 1-го по 9-е число.

16% опрошенных ответили, что им все равно, так как выходные дни никак не сказываются на их компаниях. А еще 14% читателей выбрали вариант «У меня каждый день праздник».