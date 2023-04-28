Wildberries построит под Воронежем распределительный центр

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Wildberries приобрел земельный участок для строительства распределительного центра в Новоусманском районе, сообщили в местной админисирации. Сделка состоялась накануне в рамках соглашения о сотрудничестве между инвестором и Воронежской областью, которое стороны заключили в конце прошлого года.

Земельный участок, где появится распределительный центр, находится около села Александровка. К подписанию договора купли-продажи были разработаны и согласованы с представителями маркетплейса технические решения по подключению инженерных коммуникаций и обеспечению необходимой для начала строительства инфраструктуры.

Добавим, что в этом районе уже находятся распределительные центры сети магазинов "Магнит" и "Порядок".