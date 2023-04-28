Воронежские полицейские задержали подозреваемого в избиении 14-летнего подростка

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в жестоком избиении 14-летнего парня на проспекте Революции вечером 23 апреля. Напомним, потерпевший попал в больницу с черепно-мозговой травмой после удара в лицо от незнакомца в ходе конфликта в самом центре Воронежа. Причиненный вред здоровью оценивается как тяжкий.

Под подозрение попал 16-летний воронежец, которого полицейские задержали по месту проживания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции и регионального СК России продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.