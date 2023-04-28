В Воронеже из-за дождей досрочно начали стричь газоны

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В связи с резким потеплением и дождями в Воронеже сильно разрослась трава на газонах. В связи с этим рабочие комбинатов благоустройства досрочно начали первый покос травы.

Как рассказали специалисты, регулярное скашивание позволяет стеблям оставаться упругими. А срезание верхушек стимулирует быстрое появление юных всходов, что повышает плотность травяного покрова. Кроме того, стриженная трава меньше подвержена атаке сорняков. При этом формируется равномерная система корней, через которую не прорастет сорная трава.

- В настоящее время после дождей активно в рост пошли одуванчики. Специалисты утверждают, что именно сейчас, до конца цветения, их необходимо срезать и не дать возможности распространиться по плоскости газонов, - рассказали в управе Ленинского района.

В зависимости от погодных условий за сезон проходит 6-8 покосов. Еще 3-4 раза стригут кустарник. Специалисты комбината благоустройства Ленинского района используют для этих целей мотокосы. Для этого в сезон может потребоваться до 9 км специальной лески!