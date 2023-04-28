Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 12:50

В ходе СВО погиб мобилизованный учитель истории из Воронежской области

Он участвовал в боях за Макеевку в ЛНР
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Евгений Стародубцев, уроженец села Кирсановка Грибановского района, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Донбассе. Об этом официально сообщили 28 апреля в райадминистрации.

Евгений был призван в период частичной мобилизации. Он служил в звании младшего сержанта. Мужчина погиб, исполняя обязанности военной службы на территории Луганской области в селе Макеевка.

Евгений Стародубцев окончил среднюю школу в селе Кирсановка. Получил высшее педагогическое образование. Прошел срочную службу в армии. Работал учителем истории в Борисоглебской средней школе № 3.