В ходе СВО погиб мобилизованный учитель истории из Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Евгений Стародубцев, уроженец села Кирсановка Грибановского района, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Донбассе. Об этом официально сообщили 28 апреля в райадминистрации.

Евгений был призван в период частичной мобилизации. Он служил в звании младшего сержанта. Мужчина погиб, исполняя обязанности военной службы на территории Луганской области в селе Макеевка.

Евгений Стародубцев окончил среднюю школу в селе Кирсановка. Получил высшее педагогическое образование. Прошел срочную службу в армии. Работал учителем истории в Борисоглебской средней школе № 3.