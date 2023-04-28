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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:09

В Воронеже пассажирка маршрутки попала в больницу после ДТП

Автобус врезался в КамАЗ на кольцевом перекрестке
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Около 11.00 в пятницу, 28 апреля в Воронеже на улице Космонавтов, у дома №60 произошла авария с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным полиции, 56-летний водитель автобуса «ПАЗ», нарушил правила расположения на проезжей части при круговом движении и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» под управлением 34-летнего местного жителя.

В момент аварии в автобусе находились 18 пассажиров. Одна из них, 21-летняя жительница Воронежа, получила травмы. Ее забрала в больницу «скорая помощь».

Полицейские организовали проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.