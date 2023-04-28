На телебашне в Воронеже включат праздничную подсветку в честь Праздника Весны и Труда

В честь Праздника Весны и Труда на телебашне в центре Воронежа традиционно порадуют горожан архитектурно-художественной подсветкой. Праздничная иллюминация будет работать 1 мая с 20:00 до 23:00. Об этом сообщили в Филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Все желающие смогут увидеть цвета флага России, цветочные узоры и поздравления с Первомаем.

Вместе с телевышкой Воронежа в этот вечер будут светиться еще 22 башни РТРС. Они зажгутся в Москве, Благовещенске, Великом Новгороде, Костроме, Мурманске, Назрани, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.