На вокзале «Воронеж-1» пассажир обматерил полицейского и ударил его ногой

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту оскорбления и избиения полицейского на вокзале «Воронеж-1». Об этом рассказали в надзорном ведомстве в пятницу, 28 апреля.

Инцидент произошел в апреле текущего года. На первом этаже вокзала «Воронеж-1» пьяный мужчина устроил дебош. Он приставал к людям и матерился. Полицейский попросил его прекратить нарушать порядок и пройти с ним в отдел. Горожанин разъярился, обматерил полицейского и три раза ударил его ногой.

Дебошира скрутили и доставили в отдел полиции. Следователи по факту оскорбления представителя власти возбудил уголовное дело.