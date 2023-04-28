Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:28

На вокзале «Воронеж-1» пассажир обматерил полицейского и ударил его ногой

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту оскорбления и избиения полицейского на вокзале «Воронеж-1». Об этом рассказали в надзорном ведомстве в пятницу, 28 апреля.

Инцидент произошел в апреле текущего года. На первом этаже вокзала «Воронеж-1» пьяный мужчина устроил дебош. Он приставал к людям и матерился. Полицейский попросил его прекратить нарушать порядок и пройти с ним в отдел. Горожанин разъярился, обматерил полицейского и три раза ударил его ногой.

Дебошира скрутили и доставили в отдел полиции. Следователи по факту оскорбления представителя власти возбудил уголовное дело.