В Воронежской области высадили сосновую лесополосу

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

В рамках климатического проекта «Зеленый регион» в Острогожском районе Воронежской области посадили новую лесополосу. Участники мероприятия высадили более девяти тысяч сеянцев сосны на территории Солдатского сельского поселения.

Проект «Зеленый регион» реализуется в области с 2022-го года с целью улучшения состояния окружающей среды и увеличения площади лесов.

В прошлом году в рамках проекта «Зеленый регион» в регионе появились посадки в Хохольском, Острогожском и Подгоренском районах на площади 37,25 гектаров.