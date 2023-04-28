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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:21

В Воронежской области высадили сосновую лесополосу

В ней более 9 тысяч сеянцев
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото: Предоставлено

В рамках климатического проекта «Зеленый регион» в Острогожском районе Воронежской области посадили новую лесополосу. Участники мероприятия высадили более девяти тысяч сеянцев сосны на территории Солдатского сельского поселения.

Проект «Зеленый регион» реализуется в области с 2022-го года с целью улучшения состояния окружающей среды и увеличения площади лесов.

В прошлом году в рамках проекта «Зеленый регион» в регионе появились посадки в Хохольском, Острогожском и Подгоренском районах на площади 37,25 гектаров.