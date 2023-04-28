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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:01

В воронежской ГИБДД рассказали о графике работы на майские праздники

Подразделения будут закрыты только три дня
Евгения ФРОЛОВА

В Госавтоинспекции Воронежской области рассказали о том, как как будут работать на предстоящие майские регистрационно-экзаменационные подразделения. График работы они выложили на сайте регионального главка 28 апреля.

Уточняется, что выходные дни у подразделений будут 1, 8 и 9 мая.

29, 30, апреля, а также 6 и 7 мая - рабочий день по графику работы подразделений МРЭО ГИБДД.

А с 10 мая подразделения МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.

Сотрудники отделов по вопросам миграции в территориальных органах МВД на районном уровне в выходные и праздничные дни будут работать ежедневно. Они принимают с 9.00 до 13.00 часов.