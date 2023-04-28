Как воронежцам можно принять участие в акции «Бессмертный полк»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Как уже сообщили раньше чиновники, в этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в Воронеже, как и в других регионах, не будет. Однако почтить память героев можно другими способами.

Можно оформить к празднику портрет своего героя на сайте «Бессмертного полка» России и прикрепить к боковому стеклу автомобиля, разместить на одежде или бейдже.

К 9 мая можно заменить свой аватар в социальных сетях на портрет героя семьи.

Подробности об этих и других форматах можно узнать на сайте Бессмертного полка России. Там же можно воспользоваться онлайн-конструктором оформления фотографий.