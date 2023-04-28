Шестеро воронежцев удостоились правительственных наград

Фото Веленгурин Владимир Фото: из архива «КП»

Президент Владимир Путин своим приказом наградил государственными наградами Российской Федерации шестерых воронежцев. Четверо из них удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

- директор Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Валентина Брызгалина – за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу;

- начальник специального сектора воронежского филиала «РЖД» Василий Ильченко – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

- начальник мостоиспытательной станции №17 воронежского филиала «РЖД» Валерий Троня – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

- электросварщик филиала АО «Дороги и мосты», «Мостоотряд-81» Константин Полярус – за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту..

Еще двоим присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

- заведующей неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 Вере Белинской

- врачу Областной детской клинической больницы №2 Татьяне Карпачевой.