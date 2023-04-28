В Воронежской области на 36% выросло количество сделок по «гаражной амнистии»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С момента вступления в силу закона о «гаражной амнистии» в Воронежской области зарегистрировали 642 земельных участка общей площадью 20029,8 квадратных метров и 316 гаражей.

- В первом квартале 2023 года было зарегистрировано 43 гаража и 131 участок общей площадью 3784,3 квадратных метра, - сообщила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. - Мы наблюдаем рост 36% относительно последнего квартала 2022 года.

Лидерами по количеству зарегистрированных объектов гаражного назначения и земельных участков, расположенными под ними, с начала реализации данного закона стали города Нововоронеж (120 земельных участков и 40 гаражей), Лиски (106 и 58 соответственно), Россошь (92 и 58) и Воронеж (68 и 38).

Напомним, Закон о «гаражной амнистии», вступивший в силу 1 сентября 2021 года, продлится до 1 сентября 2026 года. Чтобы бесплатно оформить гараж и земельный участок в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. К ним могут относиться документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации и т.д., а также межевой план земельного участка и технический план гаража, которые готовятся кадастровым инженером.