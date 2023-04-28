Из-за аварии на канализации отменили занятия в воронежской школе

Занятия в очной форме отменили в средней школе №48 по ул. III Интернационала, 33 из-за коммунальной аварии на линии водоотведения. Прорыв произошел в районе дома №89г на улице Свободы в Воронеже. Информацию подтвердили в мэрии днем 28 апреля.

Там пояснили, что занятие были отменены только в школе, все дошкольные учреждения, находящиеся в радиусе проведения работ, функционируют.

Ученики СОШ 48 были переведены на дистанционное обучение. На этой же улице располагается детский сад № 108. Он работает в штатном режиме, там вода есть. Близлежащие дошкольные учреждения также функционируют.

- Дальнейшее решение о формате обучения в СОШ 48 будет приниматься администрацией учреждения по факту устранения нештатной ситуации. Родители учеников будут оперативно оповещены о том, как будет функционировать образовательная организация в дальнейшем, - пояснили в мэрии.

Об аварии на канализационном коллекторе диаметром 600 мм ранее сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».