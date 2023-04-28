Коронавирус за сутки выявили у 310 жителей Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За последние 24 часа воронежские врачи диагностировали заражение опасной болезнью COVID-19 у 310 человек. Свежими данными поделились в федеральном оперштабе в пятницу, 28 апреля.

При этом в «красные» зоны стационаров был помещен 31 пациент. По большей части болезнь жители региона переносят нормально.

По счастью, за сутки на зафиксировано летальных исходов. При этом выздоровели 294 человека.

С начала пандемии в Воронежской области уже выявлено 503 314 случаев заболевания. В 492 115 случаев выздоровление прошло успешно. Умерло 8 646 человек.