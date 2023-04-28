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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:23

На улице Свободы в Воронеже прорвало канализационный коллектор

Повреждена труба диаметром 600 мм
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

На канализационном коллекторе в Ленинском районе специалисты РВК-Воронеж ведут восстановительные работы. Об этом рассказали 28 апреля в пресс-службе компании.

Днем ранее было зафиксировано нарушение работы системы водоотведения в районе дома №89 по улице Свободы. На месте сотрудники водоканала установили повреждение канализационного коллектора диаметром 600 мм.

Специалисты приступили к ремонту трубопровода. Работы осложняются 5-метровой глубиной залегания коллектора, сбором стоков в котловане, сложной системой подземных коммуникаций на участке, а также наличием бетонной плиты в районе повреждения трубопровода.

Для ликвидации аварии задействована вся необходимая спецтехника, а также две ремонтные бригады. Сейчас идет монтаж перекачивающего оборудования для распределения стоков с поврежденной канализационной линии на сеть, которая работает в штатном режиме. Пока о конкретных сроках восстановления водоснабжения не говорится.