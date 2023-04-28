Экс-начальника отдела ипотечного агентства обвинили в хищении 2,7 млн рублей в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В суд передали уголовное дело, фигурантом которого стал бывший начальник отдела АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области». Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по региону 28 апреля.

40-летнего мужчину обвиняют в шести эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием своего служебного положения. По версии следствия, в течение двух лет с 2020 по 2022 годы, он подделывая документы. В связи с этим умудрился похитить более 2,7 млн рублей. Деньги эти выделялись из бюджета области на оказание господдержки отдельным категориям граждан, приобретающим жилье в системе жилищного ипотечного кредитования.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину свою признал.