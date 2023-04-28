На трассе в Воронежской области ГАЗ влетел в полуприцеп-цистерну: пострадали двое

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла вчера, 27 апреля, приблизительно в 23:40 на 715-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 29-летний гражданин Киргизии, ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Он нарушил дистанцию и влетел в двигавшийся впереди автомобиль «ДАФ» с полуприцепом-цистерной, управлял которым 41-летний житель Россошанского района. От удара «ГАЗ» резко отбросило на барьерное ограждение.

В результате пострадали водитель «ГАЗа» и его 28-летний пассажир, тоже гражданин Киргизии. Они по скорой попали в больницу.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.