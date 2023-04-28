В райцентре Воронежской области легковушка сбила двух девочек 13 и 14 лет

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 27 апреля в микрорайоне Черемушки в Павловске. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Предварительно, 76-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» примерно, в 12.00 часов у дома № 1 не предоставил преимущество двум девочкам. Подростки в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пенсионер сбил детей.

14-летняя девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. 13-летняя школьница, по счастью, не пострадала.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.