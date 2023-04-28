Искусанных клещами трех новорожденных бельчат спасли от гибели волонтеры в Воронеже

Фото центра реабилитации и помощи диким животным «Сердце Леса» Фото: Предоставлено "КП"

Воронежские волонтеры рассказали, как спасли от гибели трех новорожденных бельчат. Малыши были истощены и кишели клещами. Информацией об этом в соцсетях поделились сотрудники центра реабилитации и помощи диким животным «Сердце Леса» 27 апреля.

Найденным малышам - около 35 дней. Волонтеры рассказали, что это два мальчика и девочка. Они тощие и больше суток провели без еды.

- Вероятно, с родителем что-то случилось, и они «посыпались» из гнезда». Сейчас накормлены, даны необходимые препараты, обработаны от паразитов, - рассказали волонтеры.