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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:42

Искусанных клещами трех новорожденных бельчат спасли от гибели волонтеры в Воронеже

Малыши были голодные больше суток
Евгения ФРОЛОВА
Фото центра реабилитации и помощи диким животным «Сердце Леса»

Фото центра реабилитации и помощи диким животным «Сердце Леса»

Фото: Предоставлено "КП"

Воронежские волонтеры рассказали, как спасли от гибели трех новорожденных бельчат. Малыши были истощены и кишели клещами. Информацией об этом в соцсетях поделились сотрудники центра реабилитации и помощи диким животным «Сердце Леса» 27 апреля.

Найденным малышам - около 35 дней. Волонтеры рассказали, что это два мальчика и девочка. Они тощие и больше суток провели без еды.

- Вероятно, с родителем что-то случилось, и они «посыпались» из гнезда». Сейчас накормлены, даны необходимые препараты, обработаны от паразитов, - рассказали волонтеры.