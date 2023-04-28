Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромная пробка образовалась на Остужевском кольце в Воронеже утром 28 апреля. Об этом свидетельствует информация сервиса «Яндекс Карты».

Движение затруднено как по самому кольцу, так и в сторону выезда из города. Автомобилисты сообщают о заторе, растянувшемся на два километра. Вчера сообщили о перекрытии часть Остужевского кольца из-за коммунальной аварии.

Впрочем, движение затруднено во всех районах города. Фиксируют сразу несколько аварий – на Чернавском мосту, на Плехановской, на Московском проспекте и Кольцовской.

«Малиновым» пестрят улицы Ленина, Стапана Разина, 45 стрелковой дивизии, 20-летия октября и Ворошилова. Пробки составляют 7 баллов.