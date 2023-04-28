Кратковременные дожди ожидаются в Воронежской области на майские выходные

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Жители региона она построили планы на предстоящие три выходных дня. Однако, как оповещают синоптики, погода в Воронежской области может испортиться. Виной всему дожди и грозы. Это следует из прогноза Гидрометцентра.

Из-за возможных осадков в регионе объявлен желтый уровень опасности. Грозы возможны до шести часов вечера субботы, 29 апреля,

Несколько снизится и температура воздуха. Днем в субботу по области ожидается +11-16 градусов (лишь местами до +21), а в Воронеже +12 - +14. В течение дня ожидайте кратковременные дожди.

То же ждет и в воскресенье, 30 апреля. Ночью местами температуры воздуха упадет до +4 градусов. Днем немного потеплеет: +11-16 в районах и +12-14 в Воронеже.

В праздничный день 1 мая также возможны небольшие дожди. А температура - +13-15 градусов.