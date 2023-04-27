В Воронеже определили подрядчика для строительства дублера улиц Димитрова и Остужева

Фото пресс-службы проектного института «Гипрокоммундортранс».

ООО «Дорожник» построит автодорогу от проезда по улице Остужева (поворот к микрорайону Репное) к улице Димитрова (кольцевое пересечение) до улицы Урывского (I, II, IV этапы) в Воронеже. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».

Главный инженер проекта Андрей Артемов заверил, что благодаря новым участкам автомобильных дорог будет налажена транспортная связь ЖК на улице Урывского, поселка Отрадное Новоусманского района с улицей Минской. Помимо этого, новые дорожные участки позволят удобно подъезжать к строящейся школе №107 и запроектированному на 280 мест детсаду. Стоимость контракта – более 223,9 миллиона рублей.