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НовостиОбщество27 апреля 2023 16:25

На выезде из Воронежа по направлению к Москве выпал град 27 апреля 2023

Он настиг горожан напротив СОКа «Олимпик»
Алексей СЕРГУНИН
Фото Марины ЧУДИНОВОЙ.

Фото Марины ЧУДИНОВОЙ.

Сегодня, 27 апреля, днем на северной окраине Воронежа прошел град. Видеозапись и фото, на которой запечатлены ледяные осадки, местные жители опубликовали в сообществе «Мой и твой Воронеж» в VK.

Непогода настигла наших земляков на Московском проспекте на выезде из города напротив спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) «Олимпик» и в Ямном.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже дожди задержатся до конца текущей недели. Особенно сильные дожди обещают днем в пятницу, 28 апреля, они могут сопровождаться грозой. В субботу, 29 апреля, метеорологи предсказывают ливни целые сутки. А вот в четверг, 27 апреля, и в воскресенье, 30 апреля, вероятны лишь слабые дожди. Устойчивый антициклон, обеспечивающий солнечную и сухую погоду, пока на горизонте не виден. При этом будет тепло. Дневная температура будет колебаться от +15 до +20 градусов.