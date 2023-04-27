На выезде из Воронежа по направлению к Москве выпал град 27 апреля 2023

Фото Марины ЧУДИНОВОЙ.

Сегодня, 27 апреля, днем на северной окраине Воронежа прошел град. Видеозапись и фото, на которой запечатлены ледяные осадки, местные жители опубликовали в сообществе «Мой и твой Воронеж» в VK.

Непогода настигла наших земляков на Московском проспекте на выезде из города напротив спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) «Олимпик» и в Ямном.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже дожди задержатся до конца текущей недели. Особенно сильные дожди обещают днем в пятницу, 28 апреля, они могут сопровождаться грозой. В субботу, 29 апреля, метеорологи предсказывают ливни целые сутки. А вот в четверг, 27 апреля, и в воскресенье, 30 апреля, вероятны лишь слабые дожди. Устойчивый антициклон, обеспечивающий солнечную и сухую погоду, пока на горизонте не виден. При этом будет тепло. Дневная температура будет колебаться от +15 до +20 градусов.