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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:47

Из тарифов на электроэнергию в Воронежской области исключили 384 миллиона рублей за 2022-23-й годы

Необоснованные начисления выявили сотрудники ФАС
Алексей СЕРГУНИН
Антимонопольная служба выявила в действиях тарифного органа нарушения при установлении тарифов.

Антимонопольная служба выявила в действиях тарифного органа нарушения при установлении тарифов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В 2022 году Федеральная антимонопольная служба предписала исключить 125 млн рублей необоснованных средств из тарифов для ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», а в 2023 году - 259,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году в ходе плановой проверки антимонопольная служба выявила в действиях тарифного органа нарушения при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии для ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

- Служба установила, что орган регулирования не в полной мере провел анализ экономической обоснованности включенных в тариф затрат, а также учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы, - отметили в ФАС.