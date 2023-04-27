На 5,6 тысячи человек увеличился миграционный оборот в Воронежской области

В 2022 году миграционный оборот в Воронежской области вырос по сравнению с 2021-м на 5567 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального статуправления. Миграционный прирост составил 625 человек и превысил естественную убыль населения области на 3,5%.

Число прибывших граждан превышало число уехавших в 18 районах нашего региона. Самый большой приток зарегистрировали в Новоусманском (1777 человек), Рамонском (1081) и Хохольском (579) районах. Наибольший отток зафиксировали в Лискинском (710), Россошанском (484) и Калачеевском (355) районах. В Воронеже в прошлом году также наблюдалась миграционная убыль (595).

Во внутренней миграции участвовало 25,5 тыс. человек, что на 7,5% больше, чем в 2021 году. Внешняя миграция в 2022 году составила 59,8% от общего объема.