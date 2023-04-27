На ремонт воронежских дорог «СМУ-90» получит один миллиард рублей

Компания получила право отремонтировать дорожное полотно и искусственные сооружения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Воронежское ООО «СМУ-90» займется ремонтом дорог в областном центре. Компания получила право отремонтировать дорожное полотно и искусственные сооружения, включая Северный мост в двух уровнях и путепровод по улице Лызлова. Контракт достался по стартовой цене – 1,014 миллиарда рублей, о чем сообщается на портале госзакупок.

Хотя «СМУ-90» оказалось единственным участником закупки, московское ООО «Лидер» подало жалобу на результаты тендера.

Суть претензий заключается в том, что заказчики не вправе устанавливать требование, в соответствии с которым к оценке принимаются контракты, где предельное минимальное значение квалификации участника закупки, устанавливается заказчиком. Таким образом, по мнению «Лидера», мера влекла за собой необоснованное ограничение числа участников закупки. Также указывается, что в файлах к закупке не содержалась проектная документация, в результате чего невозможно оценить объем и стоимости работ.