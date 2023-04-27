Высотку в воронежском микрорайоне Шилово построят, хотя местные жители против

Сегодня, 27 апреля, глава Воронежа Вадим Кстенин обсудил с жителями микрорайона Шилово застройку на улице Курчатова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в прошлом месяце местные жители создали петицию против строительства новой высотки рядом с их домами. Люди были обеспокоены тем, что очередная многоэтажка будет расположена слишком близко к другим домам. Кроме того, воронежцы искренне верили данным, по их словам ранее обещаниям властей, о том, что на этом месте появится сквер.

Но Вадим Кстенин рассказал, что специалисты мэрии, изучив проект строительства, пришли к выводу, что все нормы со стороны застройщика соблюдены. В частности, расстояние между планируемым домом и уже построенным составляет необходимые 35 - 39 метров, а параметры инсоляции также находятся в норме. При этом градоначальник пообещал еще раз проверить все документы. Впрочем, судя по его реплике, никаких корректировок не произойдет:

- Результаты проверки лягут в основу моих дальнейших действий. Но следует понимать: если никаких нарушений в выдаче выявлено не будет, то дом будет построен - механизма отмены законного разрешения на строительство мы не имеем.