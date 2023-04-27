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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:26

В Воронеже осудили повара, из-за которого в больницу попали 12 человек

Пятерым потерпевшим причинен легкий вред здоровью
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья за нарушение санитарно-эпидемиологических норм осудили 56-летнего повара, из-за стряпни которого в больнице оказались 12 воронежцев.

Инцидент произошел 19 августа 2021 года в загородном клубе в Железнодорожном районе. Старший повар кухни допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении блюда. После того, как его попробовали проживающие в загородном клубе и другие посетители обеденного зала, в больницу попало 12 человек, в том числе двое детей. Пятерым потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Суд наказал виновного одним годом ограничения свободы.