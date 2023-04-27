Воронежец отдал мошенникам свыше четырех млн рублей, пытаясь заработать и опасаясь санкций

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 14 мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел МВД России по Бобровскому району обратился 45-летний местный житель, который рассказал о том, что стал жертвой обмана злоумышленников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

26 марта этого года на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок. Незнакомый женский голос предложил попробовать дополнительно зарабатывать на фондовом рынке, при этом высокий доход был гарантирован. Имея накопленные сбережения, индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, решил их приумножить. Чтобы разобраться со сложными схемами финансирования, за предпринимателем закрепили персонального брокера. Он в свою очередь помогал через установленное приложение определиться, куда именно нужно вкладывать деньги.

Для получения первоначального заработка мужчина вложил в приобретение акций две тысячи долларов. Через некоторое время потерпевший заметил, что его активы значительно выросли. Куратор восторгался успехами своего ученика, начинающего инвестора, и предлагал не останавливаться на достигнутом. Потерпевший перевел на личный счет, указанный на сайте, все имевшиеся у него сбережения - 200 тысяч рублей и оформленные в кредит 760 тысяч.

В какой-то момент лже-брокер объявил о негативном влиянии европейских санкций на возможность вывода денег с инвестиционной платформы. Для того чтобы не допустить блокировки личного счета, необходимо было вложить еще большую сумму. Потерпевший обратился к своим знакомым предпринимателям и к родному брату, которые согласились одолжить ему денег. Всю сумму он отправил якобы на инвестиционную площадку, а по факту, в руки мошенникам.

После месячного опыта «заработков» на ценных бумагах потерпевшему отказали в доступе к счету, а куратор перестал отвечать на звонки. Предприниматель осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Суммарно он перечислил аферистам 4 862 000 рублей. Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 14 мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Ущерб составил около девяти миллионов рублей.