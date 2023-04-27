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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:11

В Воронеже автоматически фиксируют любителей парковаться на газонах

Потом нарушителя вызывают на административную комиссию
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

С наступлением весны в Воронеже приступили к благоустройству газонов, а также к отслеживанию нарушителей, которые паркуются на них.

В Ленинском районе для этого используется специальный автомобиль, оснащенный мобильным программно-аппаратным комплексом «Дозор-М» с функцией фиксации административных правонарушений.

- Комплекс фиксирует все нарушения автоматически, а затем полученные фото обрабатывает программа, - рассказали в управе Ленинского района. – Остальное - работа административной комиссии. Чтобы узнать информацию о нарушителях, полученные снимки отправляются в ГИБДД и затем составляется протокол.

По словам главы района Сергея Ситникова, за последнее время районной административной комиссией рассмотрено более 20-и протоколов о таких правонарушениях. В зависимости от статуса нарушителя штраф может составлять от 1000 до 25000 рублей.