Воронежцы завоевали восемь медалей чемпионата и первенства России в дисциплине ушу, которой занимался Брюс Ли

Идеальная растяжка – необходимое условие для мастеров ушу. Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично стартовали на чемпионате и первенстве России воронежские ушуисты. В первый же день соревнований они завоевали 12 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В турнирах участвуют более тысячи спортсменов из 48 регионов России. Воронежская область представлена командой из 63 человек: 56 выступят в дисциплинах ушу кунг-фу, 7 — ушу саньда (поединки). На торжественном открытии соревнований в показательных выступлениях участвовали главный тренер сборной Воронежской области по ушу Евгений Савостьянов и старший тренер сборной ЦФО по ушу таолу и ушу кунг-фу, воронежец Александр Киселев.

Большинство наград наши земляки завоевали в дисциплине юнчунцюань (разновидность ушу, которой занимался легендарный Брюс Ли): четыре золотых, три серебряных и бронзовая медали. Еще четыре медали на счету наших спортсменов в традиционном ушу. Там в их активе золото, серебро и две бронзы.

На чемпионате России победила Снежана Петухова. Остальные медали завоеваны в рамках первенства страны. Победы на счету Ильи Жукова, Артема Власова, Платона Сидельникова, Ильи Сапрыкина. Два серебра завоевала Вероника Митрофанова, по одному - Гордей Фалеев и Сергей Попов. Бронзу взяли Матвей Панин, Артем Китаев и Герман Аветисов.