Воронежцы назвали размер желаемой пенсии

Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Достойная пенсия, по мнению воронежцев, в среднем составляет 43,1 тысячи рублей в месяц. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, что в ноябре 2022 года воронежцы мечтали о 42 тысячах, в апреле 2022 – о 40 300. В 2021 году этот показатель равнялся 39 500, а в 2020 и 2019 – 38 700 и 37 700 соответственно.

Среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тысяч. Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тысяч соответственно.