Воронежцы могут посмотреть выставку главного художника театра кукол

Елена Луценко, фото театра кукол

В кукольном театре открылась выставка Елены Луценко. В фойе второго этажа расположились персонажи, которые сделала за 54 года работы в храме искусства главный художник театра. Имя Елены Леонидовны уже вошло в историю российского кукольного искусства, она - лауреат Госпремии России и госпремии им. К.С. Станиславского.

Экспозицию назвали «Театр кукол - мое призвание». Воронежцы могут увидеть куклы, костюмы, реквизит, эскизы декораций к 17 спектаклям, созданным с 1987 по 2022 год: «Се человек», «Мертвые души», «Каштанка», «Комедия ошибок», «Как царь Петр флот строил», «Брысь», «Белоснежка», «Карьера Артура Уи, которой могло не быть», «Смерть Тарелкина», «Из жизни насекомых», «Король Лир», «Золушка», «Белый Бим черное ухо», «Легенда о добром сердце», «Жаворонки, прилетайте к нам», «Соловей и император», «Левша».

Особенными экспонатами стали картины «Портрет Анри» и «Мадагаскар», написанные Еленой Леонидовной в 1987 году на Мадагаскаре, где художник участвовала в создании национального театра кукол.

Выставку «Театр кукол - мое призвание» зрители смогут в дни спектаклей до октября 2023 года.