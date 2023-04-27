Появился график перечисления пособий и пенсий воронежцам в мае

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В начале мая немного сдвинут график выплат пенсий и пособий из-за грядущих праздников. Воронежское отделение Соцфонда России пояснило, как будут поступать средства.

3 мая выплатят за апрель 2023 года:

- единое пособие;

- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;

- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).

Если вы уже получили единое пособие за апрель (в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения), то следующее пособие (за май) будет выплачено в июне.

5 мая (а не 8 мая, поскольку это число будет выходным) выплатят пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за апрель 2023 года.

Доставка пенсий за праздничные и выходные дни будет осуществляться так: 4 мая - за 7 мая, 5 мая - за 8 мая, 6 мая - за 9 мая. С 10 мая - в обычном порядке.

Получателям пенсий и социальных выплат через кредитные организации перечисление денег будет производиться в мае 2023 года в соответствии с установленными графиками без изменений.