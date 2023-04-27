Воронежец победил на 100-метровке на первенстве России по плаванию

Роман Жидков на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России по плаванию, проходящем в Саранске, у сборной Воронежской области – первое золото! Его завоевал Роман Жидков на дистанции 100 метров вольным стилем. Он проплыл эту дистанцию за 50,46 секунды. Роман тренируется у Елены Слепокуровой в СШОР № 1.

После этого успеха у воронежских пловцов на первенстве стало уже три медали. Две из них бронзовые. Одну из них завоевал тот же Роман Жидков на дистанции 50 метров баттерфляем и команда в составе Евгении Садовниковой, Анны Бережной, Александры Литвиненко и Киры Кузнецовой в эстафете 4х100 м. вольным стилем.

Хорошие результаты на первенстве также показали еще два пловца. Виталий Кривенченко из Борисоглебской ДЮСШ стал первым за последние 25 лет представителем от спортивных организаций муниципальных районов Воронежской области, кто выполнил норматив мастера спорта России по плаванию. Виталий сделал это на дистанции 200 метров в комплексном плавании, став в финале шестым.

А на дистанции 400 метров вольным стилем пятой в финале финишировала Екатерина Быканова — спортсменка воронежской СШ № 12. Она выполнила требования на соответствие критериям для попадания в юношескую сборную России.