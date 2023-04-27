Серафима Тарасенко из Воронежской области завоевала серебро на Кубке России по стендовой стрельбе

Серафима Тарасенко (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

На траншейном стенде воронежская спортсменка Серафима Тарасенко уступила лишь чемпионке мира липчанке Юлии Савельевой. Спортсменок разделил лишь один точный выстрел. Тройку призеров стартового этапа Кубка страны замкнула москвичка Марина Кулешова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Серафима Тарасенко выиграла всероссийские соревнования по стендовой стрельбе в поселке Тлюстенхабль. Воспитанница Максима Косарева и Елены Ткач победила в личном турнире, а затем вместе с Александрой Галиной и Дарьей Дергуновой в матче за золото взяла верх над спортсменками Татарстана.