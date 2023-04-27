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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 9:03

Будут судить двух экс-полицейских, которые выманили у подозреваемого почти 1 млн рублей

Оперативники обещали мужчине повлиять на ход его уголовного дела и содержания в СИЗО
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело бывших оперуполномоченных ГУ МВД России по Воронежской области. Двоих правоохранителей (41 и 26 лет) будут судить за мошенничество в крупном размере по предварительному сговору и с использованием служебного положения. Они сознательно обманывали подозреваемого в уголовном деле, чтобы выманить у него деньги. Инцидент произошел в 2022 году.

Оперативники сообщили подозреваемому в хищении, что могут повлиять на ход расследования его уголовного дела, минимизировав последствия - не будут передавать в следственные органы дополнительные эпизоды его противоправной деятельности, а также создадут ему благоприятные условия в ходе содержания в СИЗО. За кругленькую сумму. Мужчина перевел им около 940 тысяч рублей на банковскую карту, полицейские деньги поделили.

- На предварительном следствии обвиняемые признали вину, раскаялись и возместили в полном объеме ущерб, причиненный потерпевшему. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего и свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, протоколы очных ставок и осмотров, позволившие изобличить обвиняемых в совершении указанного преступления, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.