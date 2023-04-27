В Воронеже нашлась бабушка четырехлетнего мальчика, брошенного мамой

Полицейские выясняют, является ли звонившая женщина на самом деле бабушкой ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объявилась бабушка четырехлетнего мальчика, брошенного мамой. Волонтерам, занимающимся розыском родственников ребенка, позвонила женщина. Она заявила, что является бабушкой мальчика. Сейчас полицейские проверяют, правду ли она говорит. Только после этого ей разрешат увидеться с ребенком.

Напомним, 24 апреля в Коминтерновском районе женщина оставила своего четырехлетнего сына 39-летней няне. За ребенком она не вернулась. Когда уже стало очевидно, что женщина куда-то пропала, няня позвонила в полицию. Мальчика отвезли в больницу на время, пока отыщут его родственников.